Jak informuje IMGW, południowa i południowo-wschodnia Europa pozostaje pod wpływem wyżów. Na pozostałym obszarze kontynentu przeważają układy niskiego ciśnienia z frontami atmosferycznymi. Polska znajduje się pod wpływem niżu z układem frontów atmosferycznych, którego ośrodek przemieszcza się znad Danii nad Bałtyk. Z południowego zachodu napływa dość ciepłe powietrze polarne morskie.

W piątek zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Opady deszczu, głównie w północnej połowie Polski. Temperatura maksymalna od 2 st.C na południowym wschodzie, 8 st.C, 9 st.C w centrum do 10 st.C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Porywy wiatru nad morzem i w obszarach podgórskich Karpat do 60 km/h, wysoko w Tatrach do 80 km/h, w Sudetach do 85 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, w obszarach podgórskich przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i tam lokalnie opady mogą marznąć powodując gołoledź, w górach opady śniegu. Temperatura minimalna od 0 st.C na południu do 6 st.C w centrum, w obszarach podgórskich lokalne spadki temperatury do -3 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, z kierunków zachodnich. W rejonie Zatoki Gdańskiej porywy wiatru do 65 km/h, wysoko w Sudetach do 85 km/h, w Tatrach do 90 km/h, lokalnie powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.

W piątek w Warszawie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Opady deszczu i mżawki. Temperatura maksymalna 8 st.C. Wiatr umiarkowany, porywisty, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 5 st.C. Wiatr umiarkowany, w porywach do 55 km/h, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni.

RadioZET.pl/PAP