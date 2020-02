Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

IMGW informuje, że Bałkany i częściowo Europa Środkowa i Wschodnia znajdują się pod wpływem wyżu znad Rumunii, pozostała część kontynentu jest w zasięgu niżów z układami frontów atmosferycznych. Polska jest w klinie wspomnianego wyżu, na zachodzie zaznacza się płytka zatoka niżowa. Z zachodu stopniowo zaczyna napływać cieplejsze powietrze polarne morskie, tym samym wypierając chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

W sobotę będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na wschodzie okresami umiarkowane. Temperatura maksymalna od -1°C na Podhalu i 1°C, 3°C na wschodzie do 6°C, 7°C nad morzem i na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i zachodni.

W nocy z soboty na niedzielę na wschodzie i południowym wschodzie zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na Kaszubach miejscami mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, w dolinach na południowym wschodzie do 200 metrów i tam mogą osadzać szadź. Temperatura minimalna od -5°C, -4°C na wschodzie do 2°C, 3°C na zachodzie i Pomorzu Zachodnim, tylko w kotlinach karpackich chłodniej, od -12°C do -9°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny, na obszarach podgórskich oraz na wybrzeżu porywisty, południowo-zachodni i południowy. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.

W Warszawie w sobotę zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 4°C. Wiatr słaby, południowy. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna -1°C. Wiatr słaby, południowy.

RadioZET.pl/PAP