Załamanie pogody na północy Polski. IMGW wydaje alerty przed silnym wiatrem

Ostrzeżenie dotyczy południowego i południowo-wschodniego Bałtyku oraz całej polskiej strefy brzegowej od Zatoki Pomorskiej po Zatokę Gdańską.

Jak podaje IMGW, niż, który w poniedziałek przemieszczał się przez Polskę, przynosząc miejscami silne opady deszczu i burze, we wtorek dotarł nad Bałtyk. To za jego sprawą we wtorek od godzin popołudniowych do nocnych w części południowej i wschodniej Bałtyku wiatr powieje mocno. Według prognoz dla tych akwenów, będzie wiało z kierunków zachodnich z siłą od 7 do 9 w skali B (skala Beauforta), a porywy mają dochodzić do 10 w skali B. Dodatkowym zagrożeniem będą burze.

W nocy z wtorku na środę od zachodu wiatr zacznie słabnąć. Najdłużej silny sztorm ma się utrzymać na wschodzie Bałtyku. Na kolejne dni prognoza dla południowej części Morza Bałtyckiego przewiduje wiatr z kierunków zachodnich o sile od 5 do 6 w skali B, w porywach do 7-8 w skali B.

Pogoda w Polsce

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy okresami wzrastające do dużego i tam możliwe przelotne opady deszczu. Miejscami na południu kraju mgły ograniczające widzialność do 300 m, a w zagłębieniach terenu do 100 m. Temperatura minimalna przeważnie od 9 do 11 st., jedynie nad morzem cieplej od 13 do 15 st., a na południu kraju, podczas dłuższych rozpogodzeń możliwy spadek temperatury do 5 st., w kotlinach sudeckich około 6 st., a na Podhalu około 4 st. Wiatr na południu słaby zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy.

W środę na południu kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Nad samym morzem możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 20 do 24 st., jedynie nad morzem i na Podhalu około 18 st., 19 st. Wiatr, na południu kraju słaby południowo-wschodni, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP/IMGW