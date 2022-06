Pogoda w pierwszy dzień długiego weekendu to przelotne opady deszczu w całym kraju i burze w pasie od Dolnego Śląska, Małopolski po Suwalszczyznę i Podlasie. - Najbardziej intensywne zjawiska spodziewane są na południowym zachodzie. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, Śląsku Górnym, Małopolsce może spaść grad - mówi w rozmowie z PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz IMGW. W prognozowanych na tym obszarze burzach może spaść do 35 mm deszczu, a wiatr w porywach może osiągać do 80 km/h.

ZOBACZ GDZIE JEST BURZA [RADAR BURZ NA ŻYWO]

Temperatura nadal będzie rosła. - Nadal najchłodniej na Wybrzeżu i na krańcach północnych. Tam od 18 do 21 stopi Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 22 do 27 stopni – podaje Dąbrowska. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich.

Burze nad Polską. IMGW wydaje nowe ostrzeżenia

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia. Obowiązują w województwach:

śląskim (godz. 13-21 w czwartek)

(godz. 13-21 w czwartek) dolnośląskim , w południowych i wschodnich powiatach (godz. 11-19 w czwartek)

, w południowych i wschodnich powiatach (godz. 11-19 w czwartek) opolskim (godz. 11-19 w czwartek)

(godz. 11-19 w czwartek) małopolskim (godz. 13-21 w czwartek)

(godz. 13-21 w czwartek) świętokrzyskim (godz. 13-21 w czwartek)

(godz. 13-21 w czwartek) podkarpackim (oprócz wschodniej części województwa; godz. 16-23 w czwartek)

(oprócz wschodniej części województwa; godz. 16-23 w czwartek) lubelskim (w powiatach: opolskim, kraśnickim, janowskim; godz. 16-23 w czwartek)

(w powiatach: opolskim, kraśnickim, janowskim; godz. 16-23 w czwartek) mazowieckim (w powiatach: przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim i lipskim; godz. 13-21 w czwartek)

(w powiatach: przysuskim, szydłowieckim, radomskim, Radom, zwoleńskim i lipskim; godz. 13-21 w czwartek) łódzkim (w południowych powiatach; godz. 13-21 w czwartek)

(w południowych powiatach; godz. 13-21 w czwartek) wielkopolskim (w powiatach ostrzeszowskim i kępińskim; godz. 11-19 w czwartek)

Pogoda na noc z czwartku na piątek

W nocy z czwartku na piątek rozchmurzy na zachodzie, ale nad ranem pojawią się mgły, szczególnie w kotlinach sudeckich, ograniczając widzialność do ok. 300 m.- Natomiast na wschodzie i w centrum zachmurzenie będzie jeszcze umiarkowane i duże. Występować będą przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie burze. W czasie burz może spaść do 20 mm deszczu, porywy wiatru osiągną prędkość do 70 km/h – mówi Dąbrowska.

Tam, gdzie spodziewane są opady deszczu, i nad morzem temperatura wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza. Na zachodzie od 7 stopni w kotlinach sudeckich do 11 stopni miejscami w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej.

RadioZET.pl/PAP: Inga Domurat