Jaka pogoda czeka nas w święto Trzech Króli? Jak informuje IMGW, centralna oraz częściowo południowa Europa znajduje się pod wpływem płytkiego układu niskiego ciśnienia z ośrodkami nad północno-zachodnią Polską oraz Czechami. Pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu wyżów znad północnego Atlantyku i zachodniej Rosji. Wschodnia połowa kraju pozostaje w strefie frontów atmosferycznych. Jesteśmy w wilgotnym powietrzu polarnym morskim, na wschodzie cieplejszym. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 998 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na Trzech Króli 2021. IMGW zapowiada kolejne opady śniegu

W święto Trzech Króli zachmurzenie duże, na północy gdzieniegdzie całkowite. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na wybrzeżu i południowym wschodzie także deszczu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 6 cm do 8 cm w Karpatach. Miejscami mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów.

Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia Celsjusza do plus 4 stopni. Wiatr na ogół słaby, nad morzem umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty, z kierunków wschodnich i południowych. W Karpatach wiatr w porywach do 80 km/h powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy ze środy na czwartek opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm miejscami w centrum. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów i osadzająca szadź. Temperatura minimalna od minus 3 stopni do 1 stopnia Celsjusza. W rejonach podgórskich od minus 7 stopni do minus 4 stopni. Lokalnie spadek temperatury do minus 9 stopni Celsjusza.

Jaka pogoda w Warszawie?

W środę 6 stycznia w Warszawie zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 2 stopnie Celsjusza. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W nocy ze środy na czwartek w Warszawie pochmurno. Okresami opady śniegu, początkowo także deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna minus 1 stopień Celsjusza. Wiatr słaby, zmienny.

RadioZET.pl/PAP