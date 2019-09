W piątek w wielu miejscach czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 13°C do 16°C, chłodniej w województwach wschodnich i na Podhalu od 11°C do 12°C.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Z wyjątkiem Polski południowo-zachodniej, Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej, miejscami wystąpią przelotne opady deszczu, w Tatrach śniegu. Temperatura maksymalna od 13°C do 16°C, chłodniej w województwach wschodnich i na Podhalu od 11°C do 12°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, na północnym wschodzie i wschodzie okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni.

W nocy umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego. Na północnym wschodzie oraz w pasie nadmorskim miejscami wystąpią opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C i 4°C na wschodzie i w kotlinach sudeckich, do 5°C i 9°C na pozostałym obszarze, najcieplej na Wybrzeżu od 10°C do 12°C, najchłodniej będzie w obszarach podgórskich Karpat około 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy i północnym wschodzie przeważnie umiarkowany i okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.

>>>SPRAWDŹ AKTUALNĄ PROGNOZĘ POGODY<<<

W Warszawie w piątek zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 8°C. Wiatr słaby, w drugiej połowie nocy okresami umiarkowany, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP