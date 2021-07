Ulewne deszcze i burze przejdą nad Polską. Wtorek przyniesie ochłodzenie

Pogoda we wtorek przyniesie ochłodzenie, ale też opady deszczu i burze. – Po stosunkowo chłodnej nocy czeka nas pochmurny poranek. Jednak padać zacznie nieco później – informuje synoptyk IMGW Mateusz Barczyk.

Pogoda we wtorek będzie zmienna. Poranek przywita nas rześkim powietrzem. Choć niebo zasnują chmury, to we wczesnych godzinach przedpołudniowych nie będzie padało. IMGW ostrzega, że w Karpatach i na pogórzach mogą wystąpić burze.

Pogoda na dziś. Wtorek będzie pochmurny. Możliwe burze oraz ulewy

Jak informuje Barczyk w ciągu dnia pogoda się zmieni. Zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami duże. "Prawie w całym kraju mogą się pojawić opady deszczu, a od Tatr po Bieszczady nawet obfite" – mówi Barczyk.

Synoptyk zaznacza, że obfite deszcze sprawią, iż na Pogórzu Karpackim będzie najchłodniej. Termometry wskażą 15–17 stopni Celsjusza.

Cieplej będzie w głębi kraju, bo ok. 22-23 stopnie. Natomiast na ścianie wschodniej, między Terespolem a Suwałkami, nawet 25 stopni.

