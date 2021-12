Zawieje i zamiecie śnieżne w Wigilię. IMGW wydało ostrzeżenia

Pogoda w Wigilię przyniesie niebezpieczne zjawiska m.in. gołoledź, zawieje i zamiecie śnieżne. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu obowiązują w województwie zachodniopomorskim (do godz. 8), łódzkim (do godz. 8), powiatach południowych i zachodnich woj. mazowieckiego (do godz. 9), w lubelskim poza północnymi powiatami (do godz. 9), na południu woj. podkarpackiego (do godz. 12). TVN Meteo podało, że lokalnie przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść 10-12 cm. Miejscami opady śniegu będą przechodziły w śnieg z deszczem, a przejściowo wystąpić mogą opady marznące.

Ponadto synoptycy ostrzegają, że na Podkarpaciu do godz. 12 mogą wystąpić zawieje i zamiecie śnieżne. Alerty IMGW wydano także dla Mazowsza oraz powiatów gorlickiego, nowosądeckiego i Nowego Sącza, które wygasną o godz. 10. Należy tam się spodziewać opadów śniegu i wiatru osiągającego średnią prędkość od 30 do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z południa i południowego zachodu. IMGW ostrzegło też przed marznącymi opadami. Ostrzeżenia obowiązują w woj. małopolskim (do godz. 9) i świętokrzyskim (do godz. 10).

Pogoda na dziś. IMGW ostrzega przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi w Wigilię

Jak zapowiada synoptyk IMGW Ewa Łapińska, rano w Wigilię na przeważającym obszarze kraju będzie mroźnie. - Na południu spadnie deszcz, zaś na krańcach wschodnich możliwa gołoledź - wskazała Łapińska.

IMGW prognozuje, że temperatura w ciągu dnia będzie rosła i w południe osiągnie, "na zachodzie oraz południowym zachodzie od 6 do 8 stopni C". - Wieczorem opady deszczu i deszczu ze śniegiem powinny zanikać. Przejaśnienia o tej porze możliwe na północy - stwierdziła Ewa Łapińska.

Jak zapowiada synoptyk IMGW, w wigilijną noc w całym kraju temperatura spadnie poniżej 0 stopni Celsjusza. - Najcieplej w nocy powinno być na południu kraju, gdzie termometry wskażą do -1 st. C. Chłodniej w centrum do -6 st. C. Najzimniej będzie na Kaszubach, Warmii i Mazurach, Podlasiu i Suwalszczyźnie - tam powinno być od -10 do -12 st. C - dodała.

