Pogoda na kwiecień. Najpierw powrót zimy i mrozu, później nadejdzie ocieplenie

Pogoda długoterminowa na tydzień 5 - 11 kwietnia. Do czwartku będzie chłodno i wietrznie, pojawią się opady deszczu i śniegu. Wraz z końcem tygodnia nadejdzie ocieplenie, a termometry wskażą nawet 18 stopni Celsjusza.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują, że rozpoczynający się tydzień przyniesie zmianę pogody. - Z północy napłynie zimne powietrze pochodzenia arktycznego i zostanie z nami aż do czwartku. W tym czasie maksymalna temperatura powietrza nie przekroczy 10 stopni Celsjusza - zapowiadają.

Długoterminowa prognoza pogody. Pod koniec tygodnia nawet 18 stopni

Zmianę aury na początku tygodnia przyniesie zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym, która przemieszczać się będzie z zachodu na wschód kraju. - Cieplejsze powietrze pozostanie jeszcze na południowym wschodzie, tam temperatura powietrza osiągnie 14 stopni. Za frontem będzie zdecydowanie chłodniej, tam temperatura nie przekroczy 10 stopni Celsjusza. Wzrośnie także prędkość i porywistość wiatru - wyjaśnia IMGW.

Wtorek będzie pochmurny, chłodny, z przelotnymi opadami deszczu i śniegu oraz możliwymi burzami. W Tatrach spadnie nawet 10 cm śniegu, a na Pomorzu znów około 5 cm. - Temperatura powietrza wzrośnie maksymalnie do 6 stopni, ale nocą obniży się do minus 3, a w rejonach podgórskich nawet do minus 6 stopni Celsjusza. Utrzymywać się będzie silniejszy i porywisty zachodni wiatr - prognozują synoptycy.

Pochmurna, wietrzna i zimna aura z opadami deszczu i śniegu utrzyma się również w środę i w czwartek. Temperatura nocą spadnie do minus 3 stopni, ale w dzień termometry pokażą 7 stopni Celsjusza.

- Koniec tygodnia przyniesie poprawę pogody. Polska znajdzie się w zasięgu wyżu znad Europy południowej. Z zachodu zacznie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie. Będzie więcej słońca i tylko miejscami popada przelotny deszcz. Osłabnie także wiatr. Temperatura powietrza w dzień osiągnie wartości od 10 do 18 stopni Celsjusza - przewidują synoptycy IMGW.

RadioZET.pl/PAP