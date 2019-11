Pogoda w niedzielę ponownie sprawi miłą niespodziankę. Temperatura poszybuje w górę, nawet do 18 stopni Celsjusza na południu Polski. Chłodniej na Wybrzeżu, tam 8-10 stopni. Wiatr z kierunków południowych umiarkowany, na Pogórzu i w górach silny.

Pogoda w niedzielę, 17 listopada zachęci do jesiennych spacerów. Polska znajduje się pod wpływem niżu, który przemieści się znad Włoch nad Austrię i związanym z nim, ciepłym frontem atmosferycznym postępującym z południa na północy. Tylko wschodnia i północno wschodnia część kraju pozostanie na skraju klina wyżu znad Rosji. Z południowego wschodu będzie napływało ciepłe powietrze polarne morskie.

Pogoda na niedzielę - 17 listopada

W niedzielę synoptycy prognozują zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami na północy oraz zachodzie duże. Na północnym zachodzie i Pomorzu możliwe słabe opady deszczu. Rano, głównie na wschodzie i północy, zanikające mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Temperatura maksymalna od 8-10 stopni na północy i północnym zachodzie do 16-18 stopni Celsjusza na południu Polski.

Wiatr słaby i umiarkowany, na Pogórzu Karpackim w porywach do 60 km/h, południowo-wschodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h, w Tatrach do 90 km/h.

Pogoda w Warszawie

W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 14 stopni. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni. W nocy w stolicy zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo możliwe rozpogodzenia. Temperatura minimalna 7 stopni. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni.

