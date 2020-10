Prognoza pogody: Niedziela z większymi przejaśnieniami ale okresami przelotne opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Wiatr od umiarkowanego po bardzo silny, w porywach do 60 km/h, a na północy lokalnie do 70 km/h, nad morzem do 80km/h, w górach do 90 km/h.

Prognoza pogody: Jak informuje IMGW Europa zachodnia i częściowo południowa znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem znad Atlantyku. Pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu niżów z ośrodkiem głównym nad południową Finlandią oraz wtórnymi z rejonu Morza Azowskiego oraz znad Morza Egejskiego. Niżom tym towarzyszą strefy frontów atmosferycznych.

Polska jest pod wpływem niżu znad południowej Finlandii. Z północnego zachodu ku centrum przemieszcza się chłodny front atmosferyczny. Przeważający obszar kraju pozostaje w chłodnym powietrzu polarnym morskim, ale za frontem zaczyna stopniowo napływać jeszcze chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w południe, w Warszawie, wyniesie 999 hPa i będzie rosło.

Prognoza pogody na niedzielę 18 października

W niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w drugiej połowie dnia z rozpogodzeniami, postępującymi stopniowo z północnego zachodu ku centrum. Okresami przelotne opady deszczu, w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 7 st. na północnym wschodzie do 12 st. nad morzem; w obszarach podgórskich od 4 st. do 8 st.

Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, a na północy lokalnie do 70 km/h, zachodni i północno-zachodni. Nad morzem, głównie w pierwszej połowie dnia, wiatr dość silny i silny, okresami bardzo silny, od 35 km/h do 55 km/h, w porywach do 80 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km/h, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z rozpogodzeniami, głównie w północnej połowie kraju. Miejscami słabe, przelotne opady deszczu, a w obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach śniegu. Lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od -1 st. lokalnie na północnym wschodzie, 2 st., 4 st. na przeważającym obszarze, do 7 st. lokalnie nad morzem.

Miejscami przygruntowe przymrozki do -2 st. Wiatr początkowo umiarkowany, porywisty, później na ogół słaby, zachodni i północno-zachodni. W Sudetach porywy wiatru początkowo do 80 km/h, w Tatrach do 60 km/h, stopniowo w ciągu nocy słabnące, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne.

W Warszawie w niedzielę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a pod wieczór także z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, zwłaszcza po południu. Temperatura maksymalna 8 st. Wiatr przeważnie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 60 km/h, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy pogodnie. Temperatura minimalna 2 st., przy gruncie lokalnie spadek do -1 st. Wiatr początkowo umiarkowany i porywisty, później słaby, zachodni.

RadioZET.pl/ PAP/ IMGW