Pogoda: Pochmurna i deszczowa niedziela. Na termometrach nawet 5 stopni

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez wyż z rejonu Rumunii i Turcji. Do kraju napływa wilgotne powietrze polarne morskie.

Pogoda na dziś - niedziela 26 stycznia

W niedzielę w Polsce synoptycy prognozują zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami i okresowymi rozpogodzeniami. Miejscami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki, w centrum i na południu również deszczu ze śniegiem, a przed południem w pasie od Ziemi Lubuskiej po Lubelszczyznę możliwa marznąca mżawka, powodująca gołoledź. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie.

Temperatura maksymalna od 1 st. C na południu do 5 st .C nad morzem. W obszarach podgórskich od -1 st. C do 2 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

Jaka pogoda w Warszawie?

W Warszawie w niedzielę po południu zachmurzenie całkowite. Niewielka możliwość słabych opadów deszczu ze śniegiem bądź mżawki. Temperatura maksymalna 3 st. C. Wiatr słaby, południowy.

RadioZET.pl/PAP