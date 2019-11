Jak podaje portal TVN Meteo, w ostatni dzień listopada (a przy tym pierwszego z dwóch listopadowych długich weekendów) w całym kraju mają się pojawić przelotne opady deszczu.

Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie ona wyższa niż w ostatnich dniach i wahać się będzie od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Podkarpaciu. Wiatr powieje umiarkowany, w porywach silniejszy do 55 km na godzinę. W Tatrach synoptycy przestrzegają przed halnym (na Kasprowym Wierchu może osiągnąć prędkość na nawet 130 km na godzinę).

RadioZET.pl/TVN Meteo