Jak podaje portal TVN Meteo, przewidywania synoptyków zakładają, że w południowych i wschodnich rejonach Polski spadnie deszcze - nawet do 5-10 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych częściach kraju ma być pogodnie.

Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie wyniesienie ona od 17 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 20 stopni na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowany wiatr z północy w porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Poniżej prognoza dla największych polskich ośrodków miejskich.

Warszawa - 19 stopni, Poznań -19 stopni, Gdańsk - 18 stopni, Wrocław - 19 stopni, Kraków - 17 stopni. We wszystkich tych miastach będzie pogodnie, przelotny deszcz spaść może jedynie w stolicy Małopolski.

RadioZET.pl/TVN Meteo