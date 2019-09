Jak podaje portal TVN Meteo, w Polsce będzie raczej pochmurno. Zachmurzenie będzie małe i kłębiaste, aczkolwiek na północy, zachodzie i w centrum kraju wzrośnie do duże stadium. Oprócz tego przynieść może opady deszczu na poziomie od 5 do 15 litrów na metr kwadratowy.

Jeśli zaś chodzi o temperaturę, to wahać się one będzie od 19 stopni Celsjusza nad Bałtykiem, przez 23 w centralnych częściach kraju do 24 na południu Polski. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, choć w porywać jego siła może wzrosnąć.

RadioZET.pl/TVN Meteo