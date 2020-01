Przelotne deszcze w niektórych regionach, silniejszy wiatr oraz temperatura dochodząca maksymalnie do 7 stopni Celsjusza - tak zapowiada się pogoda na piątek 24 stycznia.

Jak podaje portal TVN Meteo, piątek zapowiada się pochmurnie - zachmurzenie ma być przynajmniej umiarkowane, a w niektórych rejonach nawet duże. Na północy kraju możliwe są przelotne opady deszczu.

Jeśli chodzi o temperaturę, to wahać się ona będzie od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu do 7 stopni w woj. dolnośląskim. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, aczkolwiek na północy będzie silniejszy (jego prędkość może dojśc nawet do 70 km na godzinę). Poniżej zaś temperatura dla największych polskich miast:

Gdańsk - 4 stopnie Celsjusza i pochmurno z przejaśnieniami, Kraków - 5 stopni i pogodnie, Poznań - 6 stopni i umiarkowane zachmurzenie, Warszawa - 4 stopnie i zachmurzenie duże oraz umiarkowane, Wrocław - 7 stopni i pogodnie.

RadioZET.pl/TVN Meteo