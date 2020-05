Jak podaje portal TVN Meteo, tylko mieszkańcy północnej części kraju narażeni będą na przelotne opady deszczu - do 5 litrów na metr kwadratowy. Poza tym będzie raczej słonecznie, a miejscami wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie.

Jeśli chodzi o temperaturę, to wahać się ona będzie od 13 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr z zachodu będzie wiał słaby i umiarkowany. Poniżej prognoza dla kilku największych polskich ośrodków miejskich.

Trójmiasto - zachmurzenie zmienne, przelotnie popada deszcz, do 16 stopni Celsjusza, Kraków - zachmurzenie małe i umiarkowane, do 21 stopni Celsjusza, Poznań - zachmurzenie zmienne, przelotny deszcz, do 19 stopni, Warszawa - zachmurzenie zmienne, przelotny deszcz, do 16 stopni, Wrocław - zachmurzenie małe i umiarkowane, do 22 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/TVN Meteo