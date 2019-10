Pogoda: Eksplozja ciepła nad Polską. Temperatura wzrośnie do 23 stopni

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w weekend znów zaskoczy. Jak podaje IMGW, północno-zachodnia połowa Europy będzie w zasięgu rozległego niżu z głównym ośrodkiem przemieszczającym się znad Skandynawii nad północno-zachodnią Rosję. Pozostała część kontynentu znajdzie się pod wpływem wyżu znad Morza Czarnego.

Przez Europę z zachodu na wschód będzie się przesuwał związany ze wspomnianym niżem układ frontów atmosferycznych, którego wpływ zaznaczy się nad północnymi województwami Polski. Pozostała część kraju będzie na skraju wyżu. Z południowego zachodu będzie do nas napływało ciepłe powietrze polarne morskie, tylko na krańcach północnych utrzyma się chłodniejsze powietrze.

Pogoda na sobotę. Na termometrach nawet 23 stopnie

W sobotę w województwach północnych zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane.

Temperatura maksymalna od 13-14 st. na krańcach północnych do około 20 st. w centrum i 23 st. na południowym zachodzie.

Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, początkowo nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat silny, około 45 km/h. W porywach do 65 km/h, początkowo nad morzem, zwłaszcza na wschodnim i środkowym wybrzeżu do 85 km/h, a w rejonach podgórskich Karpat do 80 km/h, po południu stopniowo słabnący. Wysoko w Karpatach porywy do 90 km/h, a w Sudetach do 100 km/h.

Pogoda w Warszawie

W sobotę w Warszawie zachmurzenie będzie początkowo umiarkowane i duże, potem rozpogodzenia. Temperatura maksymalna 19 st. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/PAP/IMGW