Jak podaje portal TVN Meteo, na wschodzie kraju oraz w rejonach górskim spadnie śnieg, natomiast mieszkańcy południa Polski muszą się liczyć z opadami deszczu ze śniegiem. W pozostałych częściach kraju będzie dosyć pogodnie.

Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie ona niższa niż w ostatnich dniach. "Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej" - czytamy na stronie TVN Meteo.

Wistr powieje natomiast umiarkowany, aczkolwiek jego prędkość w porywach może wzrosnąć nawet do 50 km na godzinę.

RadioZET.pl/TVN Meteo