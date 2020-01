Opady deszczu, przechodzącego w deszcz ze śniegiem, a nawet opady śniegu, do tego silniejszy wiatr i temperatura dochodząca maksymalnie do 5 stopni Celsjusza - tak przedstawia się prognoza pogody na pierwszą sobotę 2020 roku.

Jak podaje portal TVN Meteo, prognozy synoptyków przewidują zachmurzenia z miejscowymi przejaśnieniami, a także opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem (a nawet opady samego śniegu).

Jeśli chodzi o temperaturę, to wahać się ona będzie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje umiarkowany, ale z zachodu dość silny. "Okresami w porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h, w strefie brzegowej do 80 km/h" - czytamy.

RadioZET.pl/TVN Meteo