Jak podaje portal TVN Meteo, szczególnie na zachodzie i południu kraju będzie pochmurno i spadnie deszcz w przedziale 5-15 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych regionach obserwować będzie my duże bądź umiarkowane zachmurzenie, połączone także z deszczem.

Jeśli zaś chodzi o temperaturę, to wahać się ona będzie od 17 stopni Celsjusza na Śląsku, przez 21 st. C w centralnych częściach kraju, aż do 29 st. C na Podlasiu.Des

"Wiatr na wschodzie będzie południowo-wschodni, a poza tym północno-zachodni i zachodni. Powieje słabo i umiarkowany, tylko w burzach osiągnie prędkość do 80-100 kilometrów na godzinę" - czytamy w artykule.

RadioZET.pl/TVN Meteo