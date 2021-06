Uwaga na gwałtowne zjawiska pogodowe. IMGW wydał ostrzeżenia dla 13 województw

Pogoda gwałtownie się zmieniła. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem w trzynastu województwach. W czasie obowiązywania ostrzeżeń w niektórych miejscach może spaść do 35 mm deszczu, a porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 80 km/h.

Pogoda w sobotę pogorszyła się za sprawą chłodnego frontu atmosferycznego. Nad Polskę nadeszły nawałnice. Synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi zjawiskami meteorologicznymi.

Ostrzeżenia IMGW w całej Polsce. W sobotę burze i grad

IMGW wydał alerty przed burzami z gradem. Ostrzeżenia obowiązują w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, łódzkim, a także w części województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

Alerty będą obowiązywały do późnych godzin wieczornych i nocnych. W czasie ich obowiązywania mogą wystąpić burze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opady deszczu - w niektórych miejscach do 35 mm - oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwe są również opady gradu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

