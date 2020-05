Pogoda: Od rana dużo słońca i wzrost temperatury

Jaka pogoda w środę 27 maja? Temperatura wzrośnie do 13-20 stopni. Wiatr z kierunków północnych umiarkowany, w czasie burz silniejszy. Słabe opady pojawią się w dwóch regionach kraju a burze głównie na południowym wschodzie.

Pogoda w Polsce jest kształtowana przez wyż znad Wielkiej Brytanii i Niemiec. Jedynie na krańcach wschodnich kraju pogodę kształtuje płytka zatoka niżowa. W środę 27 maja pod koniec dnia na zachodzie i północy kraju zaznaczy się wpływ zatoki niżowej znad Skandynawii i Bałtyku. Do Polski napływa ciepłe powietrze polarne morskie.

Jaka pogoda w środę 27 maja?

W środę 27 maja zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Od rana liczne rozpogodzenia. We wschodniej połowie kraju, a zwłaszcza na południowym wschodzie, przelotne opady deszczu i lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Pod koniec dnia deszcz może pojawić się na Pomorzu Zachodnim.

Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni Celsjusza, chłodniej nad morzem i w dolinach karpackich: od 15 do 17 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

Pogoda w Warszawie - środa 27 maja

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

