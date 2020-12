Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. Miejscami spadnie nawet 15 cm śniegu

Nowa prognoza pogody na sylwestra i Nowy Rok została opracowana przez synoptyków IMGW. Ostatni dzień 2020 roku będzie pochmurny. Jedynie w zachodnich i południowo-zachodnich województwach wyjrzy zza chmur słońce. Natomiast na Podkarpaciu, częściowo w Małopolsce i Lubelszczyźnie wystąpią opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Opady śniegu wyłącznie w górach. Słabe opady deszczu możliwe będą miejscami na północnym zachodzie.

W sylwestra temperatura maksymalna na przeważającym obszarze wyniesie od 1 do 3 stopni Celsjusza. Najcieplej, do plus 4 stopni, powinno być na południowym zachodzie i południowym wschodzie. Z kolei na Podhalu lekki mróz, minus 1 stopień Celsjusza.

Pogoda na sylwestra. W nocy opady śniegu i deszczu ze śniegiem

Noc sylwestrowa na południowym wschodzie i wschodzie nadal pochmurna z opadami deszczu ze śniegiem, deszczu, a miejscami samego śniegu. Najwięcej śniegu spadnie w obszarach podgórskich. Nad resztą kraju sucho, ale też mglisto. Uwaga - miejscami mgły będą gęste.

Najcieplej będzie na południowym wschodzie: do 1 stopnia. Na pozostałym obszarze temperatura minimalna wyniesie od minus 5 do minus 1 stopnia Celsjusza. Wiatr będzie słaby.

Pogoda na Nowy Rok. Opady będą stopniowo zanikać

W Nowy Rok na krańcach południowo-wschodnich nadal występować będą opady deszczu ze śniegiem, śniegu, a miejscami samego deszczu, choć stopniowo będą zanikać. Na pozostałym obszarze bez opadów, choć w wielu miejscach, zwłaszcza początkowo będzie pochmurno i mglisto. Przejaśnienia pojawią się zwłaszcza na południu kraju. Temperatura maksymalna od 1 stopnia do 4 stopni Celsjusza. Wiatr nadal słaby.

W ostatnich 30 latach najcieplejszy ostatni dzień roku obserwowany był w 2006 roku. Wówczas temperatury maksymalne przekraczały 10 stopni w południowo-zachodniej części kraju. Najcieplej było we Wrocławiu - ponad 11 stopni Celsjusza. Najchłodniejszą noc sylwestrową odnotowano w 1996 roku. Temperatury minimalne w całym kraju spadły poniżej minus 15 stopni. Najcieplej przywitał nas rok 2018. 1 stycznia termometry w zachodniej części kraju pokazywały ponad 10 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/IMGW