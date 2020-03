Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W poniedziałek (16.03) na ogół będzie pogodnie, jedynie na północy kraju pojawi się więcej chmur i tam gdzieniegdzie popada deszcz. Temperatura w dzień wzrośnie do 6°C na Suwalszczyźnie, 8 °C nad morzem i do 13°C na zachodzie kraju. Przez cały dzień wiatr będzie dość silny i porywisty, najsilniejsze porywy do 80 km/h wystąpią na południu kraju, wysoko w górach nawet do 100 km/h.

We wtorek i środę (17.03 i 18.03) w całym kraju bez opadów i całkiem ciepło. W dzień na północy kraju temperatura maksymalnie wzrośnie do 11°C, 12°C, jedynie we wtorek na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie nieco chłodniej - około 7°C, 8°C. W centrum i na wschodzie około 13°C, 14°C, najcieplej będzie na zachodzie i południu, tam temperatura miejscami wzrośnie nawet do 16°C. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, jedynie nad morzem chwilami porywisty, przeważnie z zachodu.

Czwartek (19.03) będzie najcieplejszym dniem tygodnia. Temperatura w dzień wzrośnie do 14°C na północnym wschodzie, około 16°C w centrum oraz na zachodzie, do 17°C na południu i południowym wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem około 7°C, 9°C. Tego dnia na południu kraju będzie słonecznie, niestety na pozostałym obszarze raczej pochmurno, a na północy wystąpią również opady deszczu. Wiatr nadal będzie wiał z zachodu przynosząc łagodne, polarne morskie powietrze.

Pogoda. Drastyczna zmiana aury w weekend

Od piątku ( 20.03) pogoda zacznie się zmieniać. Przez Polskę z północy na południe kraju przemieści się front atmosferyczny, za którym stopniowo zacznie napływać dużo chłodniejsze, arktyczne powietrze. W piątek pogoda będzie bardzo zmienna, pojawią się zarówno ciemne chmurny jak i przebłyski słońca. Oprócz przelotnych opadów deszczu, które wystąpią niemal w całym kraju, na południu możliwe są również burze z porywistym wiatrem. Tego dnia w południowej połowie kraju będzie jeszcze dość ciepło, termometry wskażą nawet do 17°C, na północy będzie nieco chłodniej od 8°C do 10°C. Wiatr zmieni kierunek z zachodniego na północny.

W sobotę zupełna zmiana pogody. Północno-wschodni, silny i porywisty wiatr, przyniesie arktyczne powietrze. Temperatura w dzień na północy kraju nie przekroczy 4°C, 5°C a na południu 7°C, zatem będzie ona niemal o 10°C niższa niż w piątek. Temperatura w nocy miejscami spadnie poniżej 0°C. Dodatkowo sporo chmur na niebie, a na południu kraju opady deszczu, w miejscowościach podgórskich opady deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach możliwy śnieg i zawieje śnieżne.

W niedzielę jedynie na Warmii i Mazurach pochmurno i słabe opady śniegu, poza tym wszędzie dużo słońca ale dość chłodno. Temperatura w dzień od 2°C do 6°C i północnowschodni, dość silny i porywisty wiatr.

RadioZET.pl/IMGW