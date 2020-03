Do Polski zbliża się kolejna fala ciepła. Termometry pokażą blisko 20 stopni

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

W poniedziałek i wtorek (23.03 i 24.03) na ogół będzie pogodnie, jedynie na południu i południowym wschodzie kraju pojawi się więcej chmur i w górach może spaść słaby śnieg. Temperatura w dzień wyniesie zaledwie od 0°C, 2°C na wschodzie do 6°C, 7°C na północnym zachodzie. Noce będą zimne, w wielu miejscach temperatura może spaść do -6°C, a w rejonach podgórskich i na Suwalszczyźnie do około -10°C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, z kierunków wschodnich.

W środę 25 marca nadal będzie pogodnie, tylko na południu pojawi się nieco więcej chmur, ale bez opadów. W nocy jeszcze będzie zimno, z temperaturą minimalną od -10°C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich, około -4°C w centrum, do około 0°C nad samym morzem. Jednak w ciągu dnia na znacznym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie od 5°C do 7°C. Wiatr na ogół będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, jedynie na południowym wschodzie także dość silny i w porywach do 55 km/h, z kierunków wschodnich.

Zmiana pogody w czwartek. Wróci ciepłe powietrze

We czwartek 26 marca zaczniemy odczuwać ocieplenie. W nocy jeszcze temperatura będzie nieco poniżej 0°C, a na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich może spaść do -6°C. Jednak w ciągu dnia będzie wzrastać do 10°C, 13°C. Nadal będzie pogodnie, tylko w centrum i na wschodzie zrobi się pochmurno. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany i porywisty, a na południowym wschodzie okresami dość silny i w porywach do 55 km/h, wciąż z kierunków wschodnich.

Piątek i sobota (27.03 i 28.03) wciąż będą raczej pogodne. Tylko okresami na północy i zachodzie pojawi się więcej chmur, a w sobotę na krańcach zachodnich możliwe są słabe opady deszczu. Noce będą już tylko z lokalnymi przymrozkami, szczególnie na Suwalszczyźnie, a w ciągu dnia temperatura wyniesie od 9°C, 11°C na północnym wschodzie, około 14°C w centrum, do 15°C, 17°C na zachodzie. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, nadal z kierunków wschodnich.

W niedzielę (29.03) wciąż raczej pogodnie, tylko od wschodu zachmurzenie będzie wzrastać i możliwe są słabe opady deszczu. Nadal będzie ciepło. Temperatura w dzień od 10°C na północnym wschodzie, około 14°C w centrum, do 16°C na zachodzie. Wiatr będzie słaby i ze wschodniego zacznie skręcać na północny.

RadioZET.pl/IMGW