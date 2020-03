Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w sobotę 28 marca będzie wiosenna. Jedynie na zachodzie i w Karpatach więcej chmur, z których po południu może padać przelotny deszcz, w Tatrach i Beskidach niewykluczone burze.

Temperatura w dzień od 8 stopni nad morzem i na Podhalu do 16 stopni Celsjusza na Śląsku, w Wielkopolsce i centrum. W nocy od -2 stopni na Kaszubach do 4 stopni na Podkarpaciu. Wiatr na ogół słaby, na Pomorzu okresami umiarkowany, ze wschodu i północy. W nocy z soboty na niedzielę zmieniamy czas na letni.

fot. Pogodynka

Pogoda na niedzielę 29 marca. Opady śniegu i mróz

W niedzielę pogoda na znacznym obszarze kraju się popsuje. W całej Polsce wzrośnie zachmurzenie, występować będą opady deszczu, przechodzące w deszcz ze śniegiem i śnieg. Najdłużej, bo do około południa dobra pogoda utrzyma się na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Opady śniegu miejscami będą obfite, na Dolnym Śląsku pokrywa śnieżna może sięgnąć blisko 5 cm, w Sudetach 10 cm. Temperatura w dzień od 1 stopnia na Pomorzu do 12 stopni na Zamojszczyźnie, w nocy prawie w całym kraju wróci mróz: od -8 stopni na Podhalu do 1 stopnia Celsjusza nad samym morzem. Wiatr będzie umiarkowany, na wybrzeżu dość silny i silny, w porywach do 55 km/h, nad morzem do 80 km/h, z kierunków północnych.

W nocy z niedzieli na poniedziałek znaczna zmiana pogody. Uwaga na oblodzenie – w nocy z niedzieli na poniedziałek w wielu miejscach pozostaną mokre, a po spadku temperatury poniżej 0 staną się też śliskie. Od tej nocy nad przeważający obszar kraju wrócą przymrozki, które utrzymają się wg aktualnych prognoz do środy.

RadioZET.pl/IMGW