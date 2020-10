Pogoda na weekend 3-4 października. Wichura uderzy w Polskę

Pogoda na pierwszy weekend października. Sobota i niedziela na południu Polski będą wietrzne. Jak podaje serwis fanipogody.pl, z zachodu Europy do Polski przemieszcza się bardzo głęboki niż baryczny. Huraganowe wiatry i ulewne deszcze spowodowały wiele szkód w Bretanii, na północnym zachodzie Francji, na Lazurowym Wybrzeżu oraz na południu kraju. Około 60 tys. gospodarstw domowych nie ma prądu, doszło do zakłóceń w funkcjonowaniu transportu, niektóre szkoły zostały zamknięte.

Wiatr o sile huraganu dotrze do Polski w nocy z piątku na sobotę. Siła wiatru na terenach nizinnych sięgnie 80/90 km/h. Wedle modelu ICON, wysoko w górach będzie wiało z prędkością 170 km/h.

Weekend na południu zapowiada się wietrznie. W górach i w obszarach podgórskich występować będzie wiatr fenowy (w Karpatach zwany „halnym”) IMGW

Pogoda na weekend 3-4 października

Wraz z silnym wiatrem nad Polskę napłynie bardzo ciepłe powietrze. W sobotę 3 października temperatura maksymalna na północnym wschodzie od 17 do 19 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju od 19 do 23 stopni, w rejonie oddziaływania wiatru fenowego na południu do 25 stopni Celsjusza. W niedzielę 4 października temperatura maksymalna na zachodzie i w rejonach podgórskich od 16 do 19 stopni. Na pozostałym obszarze od 19 do 23 stopni. Cieplej na południowym wschodzie - do 25 stopni Celsjusza.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek po południu ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla południowych powiatów województw:

podkarpackiego,

małopolskiego,

śląskiego,

opolskiego,

dolnośląskiego.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że należy spodziewać się warunków sprzyjających wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. IMGW zaleca przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Radzi też, aby dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/Fani pogody