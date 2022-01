Pogoda na weekend: zamiecie śnieżne i siarczysty mróz. Miejscami nawet -16 stopni

Prognoza pogody. Jak informuje IMGW, w sobotę 22 stycznia 2022 roku w północno-zachodniej części kraju prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na krańcach zachodnich możliwe w opady marznące i powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 0 do 3 st. C. Wiatr umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, na wschodzie wybrzeża w porywach od 55 km/h do 70 km/h, północno-zachodni.

Na północy i północnym-wschodzie zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3 do 1 st. C. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami porywisty, początkowo na północnym zachodzie osiągający 65 km/h, północny i północno-zachodni, lokalnie powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na weekend 22-23 stycznia 2022 roku

W województwach wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i północy regionu przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -1 do 1 st. C. Miejscami oblodzenie nawierzchni dróg. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W województwie mazowieckim, łódzkim i lubelskim zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2 do 0 st. C. Wiatr umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni.

Na południowym zachodzie kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4 do 1 st. C, w rejonach podgórskich od -6 do -3 st. C, wysoko w górach od -11 do -7 st. C. Wiatr umiarkowany, początkowo porywisty, północno-zachodni. W Sudetach wiatr bardzo silny, od 50 km/h do 65 km/h, w porywach do 80 km/h, w Beskidach porywy do 60 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

W województwie małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, przyrost pokrywy śnieżnej w górach o około 5 cm. Temperatura maksymalna od -4 do -1 st. C, w rejonach podgórskich od -7 do -4 st. C, na szczytach Tatr około -16 st. C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach porywy do 65 km/h. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne.

Opady śniegu i deszczu ze śniegiem powodujące gołoledź

W niedzielę 23 stycznia 2022 roku w północno-zachodniej części kraju prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, na zachodzie także deszczu oraz lokalnie opady marznące, powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od 0 do 4 st. C. Wiatr słaby, z kierunków zachodnich.

Na północy i północnym wschodzie zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami. Miejscami słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna od -4 do -1 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków północnych.

W województwie wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami mgła. Temperatura maksymalna od -1 do 2 st. C. Wiatr słaby, zmienny.

Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne, siarczysty mróz

W województwie mazowieckim, łódzkim i lubelskim zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe opady śniegu. Na krańcach zachodnich także opady deszczu ze śniegiem oraz marznącej mżawki powodującej gołoledź. Temperatura maksymalna od -4 st. C na wschodzie do 1 st. C na zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Na południowym zachodzie zachmurzenie duże. Miejscami, głównie w południowej połowie regionu opady śniegu. Temperatura maksymalna od -2 do 1 st. C, w rejonach podgórskich Beskidów od -5 do -2 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

W województwie małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie duże. Opady śniegu. Temperatura maksymalna od -3 do 0 st. C, w rejonach podgórskich od -6 do -3 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

