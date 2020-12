Pogoda w Polsce znów niebezpieczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek 4 grudnia ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W województwach małopolskim i śląskim, w rejonach podgórskich IMGW przewiduje wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 do 45 km/h, osiągającego miejscami w porywach do 80 km/h - w piątek, a w nocy z piątku na sobotę do 75 km/h. Wiatr będzie wiał z południa i południowego wschodu.

Z kolei na terenie województwa dolnośląskiego przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h z południa. IMGW przypomina o przestrzeganiu wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia oraz o dostosowaniu swoich planów do warunków pogodowych. Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Prognoza pogody na weekend. Na termometrach nawet 12 stopni Celsjusza

W weekend Polska znajdzie się pomiędzy niżem znad północnych Włoch a rozległym wyżem znad Rosji. Do kraju będzie napływało ciepłe i suche powietrze z południowego wschodu. Mikołajki będą wiosennie ciepłe - zapowiada na Twitterze IMGW.

W sobotę 5 grudnia tylko w Tatrach możliwe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 6 stopni do 10 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w górach silny i bardzo silny, w całym kraju porywisty, południowo-wschodni. W Tatrach porywy wiatru do 120 km/h słabnące do 100 km/h, w Sudetach do 120 km/h (lokalnie do 140 km/h), na Przedgórzu Sudeckim i w Beskidach do 90 km/h, w Bieszczadach do 70 km/h słabnące do 60 km/h oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej do 60 km/h.

W niedzielę 6 grudnia temperatura maksymalna na wschodzie i gdzieniegdzie na Pomorzu Wschodnim od 4 stopni do 8 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 9 do 12 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach silny, miejscami porywisty, południowo-wschodni. W Sudetach porywy wiatru do 120 km/h (lokalnie do 140 km/h), w Tatrach do 100 km/h, na Przedgórzu Sudeckim do 90 km/h, w Beskidach do 80 km/h, w rejonie Zatoki Gdańskiej do 65 km/h oraz w Bieszczadach do 60 km/h.

RadioZET.pl/PAP/IMGW