Pogoda na weekend nie zapowiada się dobrze. Piątek będzie jeszcze słoneczny. Natomiast według portalu FaniPogody.pl sobota i niedziela będą deszczowe i niezbyt ciepłe. W tych dniach lokalnie pojawią się też burze. Co gorsza, w nocy na połudnu należy spodziewać się przymrozków.

Pogoda w sobotę się pogorszy, a będzie to spowodowane przez front atmosferyczny, który przejdzie nad Polską. „Przyniesie więcej chmur, opadów oraz niższe temperatury powietrza. W godzinach porannych w sobotę sporo opadów w zachodniej i częściowo centralnej Polsce. Po południu w sobotę 22 maja strefa opadów deszczu (lokalnie intensywnych) przesunie się do Polski Wschodniej” - napisali FaniPogody.pl.

Jaka pogoda na weekend? W sobotę deszcz i burze

Sobotnie popołudnie przyniesie też burze w kilku regionach. „Zagrzemieć może zwłaszcza w pasie od Pomorza, przez Kujawy, Mazowsza po Śląsk i Małopolskę. Przy czym większe prawdopodobieństwo wystąpienia burz, w sobotę w regionach centralnych i północnych".

FaniPogody.pl w swojej prognozie poinformowali, że w weekend czeka nas ochłodzenie. „Sobota przyniesie nam spadki temperatur. W strefie frontowej, gdzie zalegała będzie gruba warstwa chmur, temperatura to raptem 10-12 stopni” – można przeczytać w prognozie portalu.

Około południa ociepli się, ale będzie to przejściowa sytuacja. „W okolicach południa na wschodzie kraju słupki rtęci lokalnie wskazywać mogą nawet 20 stopni ciepła. Niestety, powietrze to zostanie wypchnięte na wschód i zastąpione “świeżym”, chłodniejszym powietrzem morskim. Temperatury na zachodzie kraju w sobotę to maksymalnie 14 stopni” – napisali FaniPogody.pl.

W weekend będą przymrozki w nocy

FaniPogody.pl w prognozie zaznaczyli, że w nocy z soboty na niedzielę lokalnie mogą wystąpić przymrozki na południu kraju. „Największe prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków wystąpi w górach i na terenach podgórskich. Przymrozki raczej nie dotyczą nizin, lecz i tak nie jest to przyjemna informacja jak na ostatnią dekadę maja” - napisali.

Weekendowa prognoza na niedzielę zakłada przelotne opady w całym kraju. „Po dość pogodnej pierwszej części niedzieli, na popołudnie prognozujemy więcej opadów w Polsce. Będą to jednak w odróżnieniu od soboty opady przelotne” - napisali w swej prognozie FaniPogody.pl.

Nie należy się też spodziewać dużego ocieplenia „Pogoda na ostatni dzień weekendu nie przyniesie nam większych zmian jeśli chodzi o temperaturę w kraju. Najcieplej będzie na wschodzie, ale tutaj również wartości na termometrach nie będą powalały. Maksymalnie do 16 stopni na wschodzie. W strefie większego zachmurzenia (północ, zachód) lokalnie zaledwie do 12 stopni. To naprawdę słaby wynik jak na 23 maja” – poinformowali FaniPogody.pl

Autorzy prognozy podsumowali, że weekendowa pogoda „nie zaskoczy ani pozytywnie, ani negatywnie”. O tej porze roku należy się spodziewać deszczu i burz, ale też wyższych temperatur.

