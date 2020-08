Pogoda: Opady deszczu i burze z gradem. Uwaga na silny wiatr

Pogoda na wtorek 25 sierpnia. Temperatura wzrośnie do 18-25 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunków zachodnich i północno zachodnich, umiarkowany. W czasie burz silniejszy. Opady i burze pojawią się na północy i wschodzie kraju. .

Pogoda 25 sierpnia kształtowana jest przez wyż klinowy związany z Wyżem Azorskim. Jedynie na północy Polski zaznaczy się zatoka niżowa związana z niżem znad Wielką Brytanią wraz z systemem frontów atmosferycznych. Pozostaniemy w tej samej, chłodniejszej masie powietrza polarnego morskiego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hPa i nieznacznie wzrośnie.

Gdzie jest burza 25 sierpnia? Prognoza pogody na wtorek

We wtorek 25 sierpnia w kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, miejscami na Pomorzu Gdańskim oraz wschodzie również burze. Na krańcach wschodnich Polski możliwe burze z gradem. W czasie burz prognozowana suma opadów do 12 mm.

Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni Celsjusza. Chłodniej tylko nad morzem i w kotlinach górskich od 19 do 20 stopni. Wiatr początkowo słaby później nasilający się do umiarkowanego, okresami porywisty z kierunków zachodnich. Jedynie w czasie burz porywy wiatru mogą osiągać prędkość około 65 km/h.

Pogoda w Warszawie

We wtorek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 23 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 13 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

RadioZET.pl/IMGW/PAP