Opady, silniejszy wiatr oraz temperatura dochodząca maksymalnie do 12 stopni Celsjusza - tak prezentuje się prognoza pogody na wtorek 10 marca.

Jak podaje portal TVN Meteo, większość kraju będzie pod wpływem zachmurzenia, ale z większymi przejaśnieniami. Okresowo popada także deszcz, zwłaszcza na zachodzie, wschodzie i północy kraju, w ilości 1-5 litrów na metr kwadratowy.

Jeśli chodzi o temperaturę, to wahać się ona będzie od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Pomorzu, przez 11 w centralnych rejonach Polski aż do 12 stopni na Dolnym Śląsku.

"Wiatr, południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Na Wybrzeżu powieje z prędkością do 70 km/h, a w górach spodziewamy się do 100 km/h" - czytamy w artykule.

