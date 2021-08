"Manfred" nie odpuści, ulewy i burze nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia

Pogoda we wtorek będzie bardziej przypominać jesienną niż letnią. Niż Manfred nie odpuści, co będzie skutkować chłodem, ulewnymi deszczami i burzami. IMGW wydał ostrzeżenia. W dużej części kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie.

Pogoda we wtorek nie rozpieszcza. Temperatura nie przekroczy 21 stopni. Nad morzem spodziewany jest silny wiatr, którego porywy wyniosą do 60 km/h. Największe opady i najsilniejsze burze spodziewane są w południowo-wschodniej części kraju. Od Podlasia po Dolny Śląsk i na południu kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

- Najwięcej deszczu spadnie na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, gdzie opady wyniosą do 30 mm - poinformował Polską Agencję Prasową synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Na pozostałym obszarze kraju opady będą słabsze niż w poniedziałek; wyniosą od 10 do 15 l/mkw.

- Im dalej na południowy wschód, tym te opady będą wyższe, z kolei im dalej na północ, tym ta pogoda będzie lepsza - wskazywał synoptyk. Na północy przelotny deszcz możliwy będzie jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Pogoda we wtorek chłodna i deszczowa. "Jest już bliżej jesieni"

- Temperatury niestety będą odbiegały daleko od tego, co myślimy o sierpniowej pogodzie. Pamiętajmy, że jest już bliżej jesieni niż lata - powiedział Ogrodnik. Portal fanipogody.pl dzisiejszą aurę nazywa z kolei "walką jesieni i lata". Polska dalej pozostaje pod wpływem niżu Manfred, który przynosi ulewny deszcz i burze.

Jak podaje IMGW, w najcieplejszym momencie dnia w strefach opadów, czyli głównie na południu Polski, temperatura wyniesie od 16 do 19 stopni Celsjusza. Nieco cieplej, od 17 do 21 stopni, będzie na północy i w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty. Jego najsilniejsze porywy spodziewane są nad morzem - wyniosą do 60 km/h.

IMGW wydał ostrzeżenia. Gdzie jest burza 24 sierpnia?

We wtorek w północnej części kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie duże i lokalnie przelotny deszcz. Poza tym spodziewane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie okresami o natężeniu silnym, w Karpatach i na Podkarpaciu możliwe burze.

IMGW wydał ostrzeżenia dotyczące niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Ostrzeżenia trzeciego stopnia dotyczą Jeleniej Góry i powiatu karkonoskiego w woj. dolnośląskim. Alerty drugiego stopnia wydano dla woj. mazowieckiego i lubelskiego. Z kolei ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia dotyczą woj. świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i części woj. dolnośląskiego.

RadioZET.pl/PAP/Autorka: Sonia Otfinowska/IMGW/fanipogody.pl