Pogoda długoterminowa na zimę 2020. Wkrótce otworzą się "arktyczne wrota"

Kiedy spadnie śnieg w Polsce? Długoterminowa prognoza pogody na zimę 2020/2021 wygląda obiecująco. Wiele wskazuje na to, że już w listopadzie odczujemy atak zimy.

Śnieg w Polsce spadł już w wyższych partiach Beskidów oraz Tatrach. Na Kasprowym Wierchu leży już 7 cm białego puchu. Pogoda nie zachęca również do wędrówek beskidzkimi szlakami. Powyżej 1000 m npm leży do 10 cm śniegu. Szlaki są błotniste i śliskie. Kiedy możemy spodziewać się opadów śniegu w całym kraju? Sprawdzamy, co pokazuje nowa prognoza długoterminowa na zimę 2020/2021.

Pogoda na zimę 2020. Kiedy spadnie śnieg w Polsce?

Pogoda w pierwszej połowie listopada będzie deszczowa. Temperatura będzie wahać się od 10 do około 12 stopni Celsjusza. Tomasz Leszczyński, autor bloga Pogoda w Polsce pisze na łamach ''Wirtualnej Polski'', że w połowie miesiąca zaczną otwierać się "arktyczne wrota".

Do Polski napłynie arktyczne powietrze z bieguna północnego, co spowoduje spore ochłodzenie. Możliwe są dzienne spadki temperatur poniżej zera. Modele synoptyczne przewidują atak zimy po 20 listopada. Niewykluczone, że spadnie nawet 40-70 cm śniegu!

Długoterminowa prognoza pogody na grudzień nie przewiduje odwrotu zimy. W ostatnim miesiącu 2020 roku mogą pojawić się pojedyncze dni z odwilżą i temperaturą w granicach 10 stopni na plusie. Niewykluczone, że tegoroczne święta Bożego Narodzenia upłynie pod znakiem zimowej aury.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska