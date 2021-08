Nowe ostrzeżenia przed ulewnymi deszczami. W dwóch regionach alerty 3. stopnia

Gdzie jest burza? To pytanie zadają sobie mieszkańcy wszystkich regionów przy okazji kolejnych zjawisk burzowych, które nawiedzają nasz kraj. Tym razem synoptycy przewidują przede wszystkim intensywne opady deszczu na terenie połowy Polski, choć nie wykluczają, że miejscowo może też zagrzmieć.

IMGW ostrzega: intensywne opady deszczu w 10 województwach

IMGW ostrzega, że deszcz występować będzie - w zależności od regionu - przez cały piątek. Wydano ostrzeżenia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Najwyższy alert - przed silnym deszczem wraz z burzami - wydano dla zachodniej części woj. podkarpackiego oraz wschodniej części woj. małopolskiego.

Pozostałe alerty dotyczą województw: mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i części pomorskiego oraz kujawsko-pomorskiego. Na tych obszarach synoptycy przewidują opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym - od 20 do 40 mm, a lokalnie nawet do 80 mm. Widać to na poniższej mapie.

"Wysokość opadu miejscami może wynieść od 80 mm do 100 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, które wystąpią głównie w ciągu dnia. Lokalnie grad" - przekazało IMGW.

IMGW wydało także ostrzeżenia hydrologiczne 2. i 3. stopnia dla województw: podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i wschodniej części Opolszczyzny. Według synoptyków wody mogą przekroczyć tam stany alarmowe i ostrzegawcze. Niewykluczone są podtopienia.

Jak jednak informuje Instytut na swoim profilu na Twitterze, wydano już nowe, bardziej aktualne ostrzeżenie hydrologiczne 2 stopnia. "W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, na Wiśle od ujścia Przemszy do ujścia Dunajca, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, miejscami z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych" - czytamy w poście.

Kraków, reszta Małopolski, Śląsk i Podkarpacie pod wodą

Trwający od czwartku ulewny deszcz najwięcej szkód wyrządził w woj. małopolskim, gdzie ulewy doprowadziły do podtopień. W związku z tym strażacy interweniowali tam już ponad 1100 razy. Podtopionych zostało łącznie 701 budynków, a 107 odcinków dróg lokalnych i wojewódzkich zostało zalanych.

Alarmy przeciwpowodziowe ogłosiło w nocy pięć gmin i jedno miasto, zaś pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje w jednym powiecie i dwóch gminach. Najwięcej pracy było w Krakowie, gdzie zostało zalanych wiele ulic. Najtrudniejsza sytuacja panuje w tamtejszej dzielnicy Bieżanów. Tam rzeka Serafa zalała wiele mieszkań.

Strażacy interweniowali także 233 razy na Śląsku. Tam w trzech punktach pomiarowych w regionie rzeki przekroczyły stany alarmowe, a w 13 miejscach - ostrzegawcze. Z kolei 73 razy interweniowali na Podkarpaciu, gdzie wypompowywali głównie wodę z zalanych piwnic, usuwali połamane konary i udrożniali przepusty drogowe.

Galeria "Woda sięga powyżej metra". Zalane domy i ulice po ulewach w Małopolsce 5

RadioZET.pl/PAP/IMGW