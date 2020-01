W sobotę na północy pochmurno i deszczowo, z kolei w regionach południowych można spodziewać się ładnej pogody. Temperatura maksymalna od 1 st.C do 5 st.C, nieco cieplej, bo od 6 st.C do 7 st.C, nad morzem, a najchłodniej na Podhalu - około -1 st.C.

W piątek wieczorem IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla woj. lubuskiego, południowej części wielkopolskiego oraz zachodniej części łódzkiego.

IMGW prognozuje, że w tych województwach po opadach deszczu będzie zamarzała mokra nawierzchnia dróg i chodników. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 4 do godz. 9 w sobotę.

Jak informuje IMGW, Europa wschodnia, północna oraz zachodnia są pod wpływem układów niskiego ciśnienia. Pozostałe obszary kontynentu są w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Rumunią. Północna i centralna część Polski jest będzie pod wpływem płytkiej zatoki niżu z centrum nad północną Finlandią oraz północno-zachodnią Rosją, w strefie frontu chłodnego. Na południu kraju pogodę kształtować będzie klin wyżu z centrum nad Turcją oraz Rumunią. Napływać będzie masa powietrza polarnego morskiego. Przewiduje się niewielkie wahania ciśnienia.

W Polsce, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, jedynie na krańcach południowych kraju małe i umiarkowane. Na północy i w centrum kraju słabe opady deszczu lub mżawki, nad ranem możliwy także deszcz ze śniegiem. Początkowo w północnej części województwa lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego możliwe opady marznącej mżawki, powodujące gołoledź. W Bieszczadach możliwe słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 1 st.C do 5 st.C, nieco cieplej, bo od 6 st.C do 7 st.C, nad morzem, a najchłodniej na Podhalu - około -1 st.C. Wiatr słaby, na wschodzie i północy kraju także umiarkowany i porywisty, zachodni i południowo-zachodni.

W nocy z soboty na niedzielę na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Na północy kraju miejscami słabe opady deszczu lub mżawki, w Bieszczadach i w Świętokrzyskim możliwe słabe opady śniegu. Za wyjątkiem południowego zachodu kraju miejscami utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od -10 st.C do -6 st.C na południowym zachodzie, od -5 st.C do -2 st.C na południowym wschodzie, od -1 st.C do 1 st.C w centrum i od 2 st.C do 5 st.C na północy kraju. W obszarze podgórskim Karpat lokalnie spadek temperatury do -13 st.C. Wiatr na ogół słaby, południowo-zachodni, miejscami na południu kraju zmienny.

W sobotę w warszawie, zachmurzenie duże. Możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna 4 st.C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, zachodni. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna 1 st.C. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

