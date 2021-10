Pogoda - sobota 23 października. Silny wiatr, burze i śnieg. IMGW wydał alerty

Pogoda w sobotę 23 października nie będzie zachęcać do jesiennych spacerów. Według prognozy przedstawionej przez synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pierwszy dzień weekendu nie będzie zaliczał się do najcieplejszych, a wiatr może wzmagać odczucie chłodu.

Pogoda na dziś - sobota 23 października. Burze na północy, śnieg w Tatrach

W sobotę przewidywane jest zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu. W rejonach podgórskich i w górach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy kraju możliwe burze - alarmuje IMGW.

Temperatura maksymalna powietrza wyniesie od 6 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 11 stopni na zachodzie kraju. W nocy z soboty na niedzielę temperatura spadnie do zera na północnym wschodzie, trzech stopni na zachodzie i 6 stopni Celsjusza nad morzem. W obszarach podgórskich temperatura wyniesie od minus trzech do minus jednego stopnia Celsjusza. We wschodniej część kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, a w obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem.

Wichury w Polsce. Ostrzeżenia IMGW dla trzech regionów

IMGW informuje, że najmocniej będzie wiało na północnych krańcach województwa zachodniopomorskiego. Prognozowane jest wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 90 km/h, z kierunków zachodnich. Z kolei na północnych krańcach województwa pomorskiego przewidywane jest wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego zachodu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano też dla północno-zachodnich krańców województwa warmińsko-mazurskiego. Tam prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Lokalnie możliwe są także burze.

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że przewidywane się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Możliwe są m.in. utrudnienia w ruchu drogowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych.

RadioZET.pl/PAP