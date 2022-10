Pogoda szykuje nam niespodziankę. Jest nowa prognoza długoterminowa

Pogoda znów pozytywnie zaskoczy. Jak dowiadujemy się z prognozy synoptyków IMGW, najbliższy tydzień będzie ciepły i słoneczny w całej Polsce. Tylko chwilami padać może przelotny deszcz. W weekend wzrośnie prędkość i porywistość południowo-zachodniego wiatru, ale będzie wciąż ciepło.

Antycyklon Vangelis nad Polską

W poniedziałek pogodę w Polsce kształtuje wyż Vangelis z centrum nad Ukrainą. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 12 do 19 stopni Celsjusza. We wtorek (11 października) z zachodu na wschód kraju przemieszczać się będzie zatoka niżowa z chłodnym frontem atmosferycznym, a za nią w środę ponownie rozbuduje się klin wyżu znad Atlantyku.

"Miejscami, szczególnie na północy kraju, pojawią się przelotne opady deszczu oraz będzie nieco chłodniej. Temperatura powietrza w nocy wyniesie od 2 do 9 stopni, a w dzień od 12 do 16 stopni. Wiatr zmieni swój kierunek na zachodni oraz północny i we wtorek będzie porywisty" – czytamy.

W czwartek (13 października) Polska znajdzie się w zasięgu wyżu, którego centrum przemieści się nad Białoruś. Będzie słonecznie i ciepło, temperatura rano wyniesie od 3 do 9 stopni i wzrośnie w ciągu dnia do 14 stopni na Suwalszczyźnie i Półwyspie Helskim oraz do 19 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr osłabnie.

Pogoda. Do Polski napłynie ciepłe powietrze

W piątek i sobotę (14 i 15 października) ponownie znajdziemy się w zasięgu niżu znad Wysp Brytyjskich, co przyniesie więcej chmur i opady deszczu. W piątek deszcze spodziewane są na południowym zachodzie, ale w sobotę przelotny deszcz może wystąpić już w całym kraju. Termometry pokażą w dzień od 12 do 18 stopni Celsjusza. Wiatr na wybrzeżu będzie okresami dość silny – w porywach osiągać może do 60 km/h.

W niedzielę (16 października) z południowego zachodu napłynie ciepłe powietrze polarne morskie i temperatura powietrza prawie w całym kraju osiągnie i przekroczy 20 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południu – 22 stopnie.

