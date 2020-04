Pogoda w Wielki Piątek: słonecznie, ale nieco chłodniej

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Jak informuje, Europa wschodnia, północna Skandynawia oraz Półwysep Iberyjski są pod wpływem niżów. Pozostałe obszary kontynentu znajdują się w zasięgu rozległego wyżu z rejonu Morza Północnego. Polska jest pod wpływem tego wyżu. Z północnego zachodu napływa chłodniejsza masa powietrza polarnego morskiego.

Prognoza pogody na 10 kwietnia 2020 roku

W piątek na krańcach południowych kraju oraz nad morzem zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane, okresami duże. Temperatura maksymalna od 8 st., 10 st. w pasie nadmorskim, na Suwalszczyźnie oraz Podhalu do 11 st., 15 st. na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie miejscami porywisty, północno-zachodni i zachodni.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, w centrum i na wschodzie miejscami duże. Na północy kraju lokalnie wystąpi mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 0 do 4 st. z przygruntowymi przymrozkami do -3 st., jedynie w obszarach podgórskich oraz miejscami na północy kraju spadek temperatury do -2 st., -1 st. Wiatr słaby, północno-zachodni lub zmienny.

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna 13 st. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura minimalna 1 st. Spadek temperatury przy gruncie lokalnie do -2 st. Wiatr słaby, zmienny.

RadioZET.pl/PAP/IMGW