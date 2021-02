Pogoda w piątek może być niebezpieczna. Synoptyk ostrzega

Pogoda w piątek to przede wszystkim spore zachmurzenie. - Od zachodu idzie coraz więcej chmur. Na wschodzie cały czas małe zachmurzenie, ale tam będzie najchłodniej - powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Dodał, że rano będzie się też utrzymywać się mgła. - Może się ona pojawić na południu oraz w centrum kraju i ograniczać widoczność do 200 metrów - podał.

Z kolei na zachodzie Polski będzie padać deszcz. - W pierwszej połowie dnia tego deszczu będzie coraz więcej, a potem będzie się on przesuwał coraz bardziej na wschód, ale to nie będzie wielki opad. W centrum i na wschodzie może natomiast padać śnieg - zapowiedział. Deszcz powoli będzie zamieniał się w opad marznący, szczególnie w centrum Polski. Wystąpi gołoledź, stąd kierowcy powinni być ostrożni na drogach.

Pogoda w piątek. Miejscami 9 stopni na plusie

Temperatura wyniesie od -4 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie kraju, w centrum około 3 stopni, a na południowym zachodzie do 9 stopni Celsjusza. W górach będzie wiał wiatr z prędkością dochodzącą do 80 km/h, a na obszarach podgórskich do 60 km/h. Wystąpią tam także zawieje i zamiecie śnieżne.

- Trzeba uważać, bo warunki w górach są niebezpieczne. W Tatrach obowiązuje tzw. lawinowa trójka, więc śnieg jest mało związany i może samoistnie schodzić, a szlaki są oblodzone i zawiane, więc są tam duże zaspy. Jeżeli ktoś jedzie na południe, to należy uważać, by nie wychodzić w wyższe partie gór - zaznaczył Walijewski.

RadioZET.pl/PAP