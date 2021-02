Pogoda w piątek. Śnieg, silny mróz i przeszywający chłód, IMGW ostrzega

Pogoda w piątek przywita nas przede wszystkim przeszywającym chłodem. W całej Polsce odczuwalny będzie silny mróz, a termometry maksymalnie pokażą tylko 2 stopnie Celsjusza. Miejscami należy spodziewać się śniegu, ale też przejaśnień.

Śnieg spadnie przede wszystkim w południowej i południowo-zachodniej części kraju, na Warmii oraz na terenie Zatoki Gdańskiej. Temperatura wyniesie od -7 st. C. na Suwalszczyźnie do 2 st. C. w województwie śląskim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Jeżeli zaś chodzi o warunki biometeorologiczne, w prawie całym kraju będą one neutralne, z wyjątkiem południa, gdzie nie będą one korzystne. Wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 70-80 procent w ciągu dnia – podaje TVN Meteo.

IMGW. Silny mróz i oblodzenie w wielu regionach, może być niebezpiecznie

IMGW w piątek rano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla siedmiu województw na. W czterech kolejnych - zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim - prognozowany jest silny mróz.

Alertem pierwszego stopnia przed oblodzeniem objęte są województwa: dolnośląskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, a także Opolszczyzna, Mazowsze i Lubelszczyzna. Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Na północy Mazowsza, a także w części województwa zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego spodziewany jest z kolei silny mróz. Według prognozy IMGW ostrzeżenia obowiązują do piątkowego poranka, jednak może to ulec zmianie.

Pogoda w piątek 5.02.2021 r.

Jak podaje IMGW, zachód oraz wschód Europy znajduje się w zasięgu niżów z ośrodkami w rejonie Irlandii i zachodniej Rosji, oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Pozostały obszar kontynentu jest pod wpływem wyżów z centrami nad Morzem Norweskim i północną Afryką. Polska jest zasięgu słabo gradientowego obszaru podwyższonego ciśnienia. Jedynie na południu i południowym zachodzie kraju utrzyma się strefa ciepłego frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Wysp Brytyjskich. Cieplejsze powietrze polarne morskie zalegać będzie jedynie na południowych krańcach Polski, natomiast nad resztę kraju od północnego wschodu napłynie powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie rosło.

W piątek na krańcach południowych i południowo-zachodnich zachmurzenie duże, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. W pozostałej części kraju zachmurzenie umiarkowane jedynie na wybrzeżu okresami duże i tam miejscami słabe opady śniegu. Na północnym wschodzie początkowo mgły, również marznące i ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura maksymalna od -6 st. C na Suwalszczyźnie, -3 st. C, -1 st. C w centrum do 1 st. C, 3 st. C na południu kraju. Wiatr na północnym wschodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni.

Pogoda w nocy

W nocy na południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady śniegu. Na obszarach podgórskich prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej lokalnie o około 5 cm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie lokalnie na północy słabe opady śniegu. W północnej połowie kraju lokalnie mgły marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od -17 st. C, -15 st. C na północnym wschodzie, -11 st. C, -9 st. C w centrum do -4 st. C, -2 st. C na południu. Wiatr słaby, tylko na południowym wschodzie umiarkowany, i tam okresami porywisty, wschodni na zachodzie kraju, północno-wschodni i północny na wschodzie kraju. Wysoko w Tatrach wiatr w porywach do 65 km/h, powodował będzie zamiecie i zawieje śnieżne.

Pogoda w stolicy

W piątek w Warszawie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna -3 st.C. Wiatr słaby, przeważnie północno-zachodni. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna -12 st.C. Wiatr słaby, północny.

