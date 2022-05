Pogoda w weekend zaskoczy. Burze, deszcz, śnieg i nawet 10 stopni mrozu

Pogoda w weekend (28-29 maja) będzie chłodna, deszczowa i wietrzna. Pojawią się też burze i lokalnie grad. Turyści wybierający się na wycieczki w Tatry powinni zachować szczególną ostrożność. Warunki w wyższych partiach gór pogorszą się.

Pogoda na weekend

Zgodnie z prognozą synoptyków IMGW, w sobotę burze rozwijać się będą głównie na północnym wschodzie, wschodzie i w centrum kraju. Towarzyszyć im mogą porywy wiatru do 70-80 km/h i opady deszczu do 10-15 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 11-12 stopni Celsjusza na północy do 16-17 stopni na południu i 18 stopni na krańcach południowo-wschodnich.

W niedzielę słabe burze mogą pojawić się w całej Polsce, z wyjątkiem regionów południowo-wschodnich. Termometry pokażą maksymalnie od 12-14 stopni na północy do 18 stopni na południu i 21 stopni Celsjusza na krańcach południowo-wschodnich.

Opady śniegu i mróz w Tatrach

Synoptycy ostrzegają, że turyści wybierający się w weekend w wyższe partie Tatr obowiązkowo muszą wyposażyć się w sprzęt do zimowej turystyki wysokogórskiej, taki jak raki, czekan, kask i odpowiednio się ubrać. W wyższych partiach gór, na sobotę wieczorem oraz na niedzielę, prognozowane są też przelotne opady śniegu. Kolejne dni mają być już cieplejsze, ale zagrożeniem nadal będzie śnieg zalegający w miejscach zacienionych i żlebach.

– Trzeba zwrócić szczególną uwagę na zapowiadany silny spadek temperatury. Na najwyższych szczytach Tatr nawet do minus 10 stopni – powiedział przewodnik tatrzański i edukator Tatrzańskiego Parku Narodowego Tomasz Zając. Powyżej 1800 m nad poziomem morza obowiązuje cały czas pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

