Pogoda: Miejscami spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem. Uwaga na silny wiatr

Jaka pogoda we wtorek 10 grudnia? Temperatura wzrośnie do 2-5 stopni Celsjusza. Wiatr z kierunków północnych i północno-zachodnich umiarkowany i silny. Przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem możliwe na północy i południu Polski.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda we wtorek 10 grudnia kształtowana jest przez rozległą zatokę niżową znad Morza Barentsa i związanym z nią chłodnym frontem atmosferycznym. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na dziś - wtorek 10 grudnia. Deszcz, deszcz ze śniegiem oraz śnieg

We wtorek 10 grudnia synoptycy prognozują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie kraju możliwe rozpogodzenia.

Miejscami przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, a na Kaszubach oraz obszarach podgórskich również śniegu. Temperatura maksymalna od 3°C, 4°C na północy i w centrum do 5°C na południowym wschodzie i 6°C na Pomorzu Zachodnim.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i silny, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich. W Tatrach porywy wiatru do 75 km/h, na szczytach Sudetów do 110 km/h.

Pogoda w Warszawie

W Warszawie we wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami słabe przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 5°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, zachodni i północno-zachodni.

RadioZET.pl/IMGW/PAP