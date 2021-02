We wtorek deszcz ze śniegiem i ślisko. Koniec tygodnia? IMGW: ocieplenie

Pogoda na wtorek. Jak podaje portal TVN Meteo, jedynie mieszkańcy południowych i wschodnich krańców Polski będą się cieszyć w miarę pogodną aurą. W pozostałych rejonach będzie padał śnieg przechodzący w deszcz. Opady deszczu będą miejscami marznące i będą powodować gołoledź. Jeśli chodzi o temperaturę, to będzie się ona wahać od -5 stopni Celsjusza w woj. podlaskim do 4 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej. Wiać będzie "południowy, słaby i umiarkowany wiatr".

Śnieg także będzie sporym problemem dla mieszkańców dużej części Polski. Jak zaznaczyła w rozmowie z Polską Agencją Prasową synoptyczka IMGW Ewa Łapińska, na zachodzie kraju pokrywa śnieżna ma obecnie grubość ok. 8 - 10 cm, a na wschodzie i północnym wschodzie nawet 40 cm. - W kolejnych dniach z zachodu zacznie napływać cieplejsza masa powietrza, co spowoduje wzrost temperatury - dodała Łapińska.

Przekazała, że na zachodzie gdzieniegdzie dodatnie temperatury będą występować nawet w nocy, co spowoduje roztapianie się pokrywy śnieżnej. Dodała, że wahania temperatur spowodują, że w dzień będzie bardzo mokro, zaś nocą bardzo ślisko.

IMGW prognozuje: w weekend ocieplenie

IMGW prognozuje, że, na wschodzie kraju do końca tygodnia będzie jeszcze mroźno i tutaj zagrożenie roztopami oraz oblodzeniem będzie najmniejsze. Lekki powiew wiosny ma być natomiast obserwowany w centrum i na zachodzie kraju.

Bardzo lekki powiew wiosny, ale jednak odwilż, a nocą przymrozki. W związku z tym nocą będzie oblodzenie, w ciągu dnia pokrywa śnieżna będzie się topiła Ewa Łapińska, IMGW

Według synoptyczki, czwartkowej i piątkowej nocy, a także w piątek nad ranem na Podlasiu i Suwalszczyźnie możliwe są jeszcze spadki temperatury nawet do -20 st. C, ale - jak zaznaczyła - wygląda to na ostatni powiew takiego mrozu.

- Później stopniowo będzie coraz cieplej i weekend w całym kraju spodziewane są dodatnie temperatury powietrza. W niedzielę na zachodzie np. 11 st. C., w poniedziałek 12 st. więc będzie bardzo ciepło - powiedziała. Dodała, że we nawet we wschodniej części kraju spodziewane są temperatury rzędu ok. 3 st. C.

RadioZET.pl/TVN Meteo/PAP