Deszcz i burze w części kraju. Na termometrach nawet 27 stopni

Pogoda na dziś – wtorek 20 sierpnia. Gorące powietrze jeszcze nie wszędzie zostanie wyparte. Temperatura wzrośnie do 18-27 stopni Celsjusza. Od południa zacznie się pojawiać coraz więcej opadów (na zachodzie) a na wschodzie i południu burz.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Pogoda w Polsce południowo-wschodniej jest kształtowana przez zatokę niżową związaną z niżem znad Skandynawii, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego. Nad pozostałą częścią kraju od zachodu rozbudowuje się klin wyżu znad Zatoki Biskajskiej. Południowo-wschodnia część kraju pozostaje w gorącej i wilgotnej masie powietrza pochodzenia zwrotnikowego, nad pozostały obszar napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Pogoda na wtorek, 20 sierpnia

We wtorek będzie na zachodzie i południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu, a na południu kraju również burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane.

Temperatura maksymalna od 20°C na Podhalu i 21°C, 22°C nad morzem, od 23°C do 26°C na przeważającym obszarze kraju, do 27°C na Opolszczyźnie oraz Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie zachodni i północno-zachodni, na pozostałym obszarze południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda w Warszawie – 20 sierpnia

W Warszawie we wtorek zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Temperatura maksymalna 26°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą kierunków północnych. W nocy zachmurzenie duże z opadami deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowana suma opadów do 25 mm. Temperatura minimalna 17°C.

RadioZET.pl/PAP/IMGW