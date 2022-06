"Bomba ciepła" w długi weekend. Masa gorącego powietrza nad Polską

Pogoda na koniec długiego weekendu przyniesie bardzo wysokie temperatury - nawet 34 st. C na zachodzie kraju. Zanim to jednak nastąpi w piątek czeka nas ochłodzenie.

Pogoda podczas długiego weekendu będzie zmienna. Czwartek i piątek mają być pochmurne i burzowe, ale już w sobotę oraz niedzielę do Polski napłynie upalne powietrze.

Fala upałów przetacza się teraz m.in. przez Hiszpanię. Masa gorącego powietrza napłynęła tam znad Afryki Północnej. Temperatura na Półwyspie Iberyjskim w cieniu przekracza 40 st. C. Tak gorąco o tej porze nie było w tej części Europy od 40 lat.

Pogoda. Upały na koniec długiego weekendu

Synoptycy mówią o prawdziwej “bombie ciepła”. Bardzo gorąco ma być również we Francji i Niemczech. Według synoptyk TVN Meteo Arlety Unton-Pyziołek gorące powietrze będzie wlewać się do Polski od naszych zachodnich sąsiadów.

Jakiej pogody możemy spodziewać się w Polsce w najbliższych dniach? IMGW prognozuje, że czwartek będzie pochmurny. Przelotnie mogą wystąpić opady deszczu. Na północnym wschodzie oraz w południowej połowie kraju mogą wystąpić burze, miejscami z gradem. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do 35 mm.



Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni miejscami na północy, 27 stopni na pozostałym obszarze, cieplej na Opolszczyźnie do 28 stopni, chłodniej nad samym morzem około 18 stopni. Wiatr będzie słaby, na północy okresami umiarkowany, z kierunków zachodnich. W górach porywy wiatru wyniosą do 60 km/h., w czasie burz - do 80 km/h.

Gdzie jest burza?

Piątek będzie chłodniejszy z większą ilością chmur i przelotnymi opadami deszczu. Na wschodzie Polski początkowo możliwe będą także burze. Temperatura w dzień wyniesie od 17 st. C nad morzem do 21-23 st. C na pozostałym obszarze. Umiarkowany, chwilami porywisty wiatr będzie potęgował uczucie chłodu.

Sobota przyniesie rozpogodzenie i ocieplenie. Słabe opady deszczu mogą pojawić się jedynie na krańcach wschodnich Polski. IMGW prognozuje, że bardzo ciepłe, zwrotnikowe, powietrze, które napłynie z zachodu Europy, spowoduje znaczny wzrost temperatury do 24-26 st. C nad morzem i na wschodzie kraju oraz do 30 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. Zachodni wiatr, jedynie nad morzem może być chwilami porywisty.

fot. IMGW

Najgoręcej będzie w niedzielę. Koniec długiego weekendu upłynie pod znakiem słonecznej aury z temperaturą maksymalną w centrum do 28 st. C, a na południu nawet do 31 st. C. Natomiast synoptyk TVN Meteo Arleta Unton-Pyziołek spodziewa się nawet wyższych temperatur. - W świetle dzisiejszych wyliczeń modeli meteorologicznych temperatura na zachodzie kraju w sobotę przekroczy 30 stopni, a w niedzielę może osiągnąć 32-34 stopnie. Takich wartości należy oczekiwać na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej - powiedziała. Z kolei model Global Forecast System (GFS) pokazuje, że słupek rtęci może w niedzielę wskazać nawet 35 st. C na zachodzie Polski.

Niestety, już od rana na północy Polski będzie zaznaczała się strefa frontu atmosferycznego z opadami deszczu i burzami, powoli przemieszczającego się na południe. Z tego powodu na północy będzie znacznie chłodniej, temperatura w dzień wyniesie zaledwie 15-17 st. C. Strefa opadów deszczu i burz po południu i wieczorem obejmie obszar od Warmii przez Kujawy po Wielkopolskę i Ziemię Lubuską. Burzom mogą towarzyszyć także opady gradu i porywisty wiatr. Burzowo ma być także w poniedziałek.

RadioZET.pl/IMGW/TVN Meteo/PAP