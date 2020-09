Gwałtowne burze nad Polską. Przybywa zniszczeń w kolejnych regionach

Burze nad Polską. W sobotę kolejne gwałtowne zjawiska atmosferyczne pojawiły się w województwie opolskim i dolnośląskim. Podtopione domy i posesje, połamane drzewa oraz konary na drogach - to efekt nawałnic.

Gdzie jest burza? Pogoda w sobotę 5 września jest wyjątkowo niebezpieczna. IMGW w prognozie ostrzeżeń na weekend zapowiadało powrót gwałtownych burz i intensywnych opadów deszczu. Po godzinie 14 przez miejscowości Deksyty oraz Weskajmy na Warmii i Mazurach przeszła prawdopodobnie trąba powietrzna. Huraganowy wiatr łamał drzewa i zrywał dachy. Żywioł uszkodził 5 budynków mieszkalnych i 5 budynków gospodarczych.

Burze nad Polską. Zniszczenia na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie

Jak podają Polscy Łowcy Burz, gwałtowna burza spowodowała liczne szkody w miejscowości Czechy i Pastuchów k. Jaworzyny Śląskiej w powiecie świdnickim. Silne, szkwałowe porywy wiatru, których prędkość przekraczała 100 km/h, wyrywały drzewa z konarami oraz uszkadzały dachy budynków. Nawałnica przeszła też w rejonie Oławy na Dolnym Śląsku.

Podtopione domy i posesje, połamane drzewa oraz konary na drogach - to efekt burz, jakie po południu przeszły nad województwem opolskim. Strażacy interweniowali już 56 razy. Najbardziej dotknięte skutkami burz, którym towarzyszyły obfite opady deszczu i silny wiatr, są północne powiaty województwa opolskiego - namysłowski, brzeski, kluczborski i oleski. Do groźnych zdarzeń związanych z pogodą doszło także w powiecie głubczyckim na południu regionu.

W Jełowej prawdopodobnie na skutek uderzenia pioruna, zapalił się budynek warsztatu. Mieszkańcom miejscowości udało się opanować sytuację jeszcze przed przyjazdem ratowników.

Gdzie jest burza? Mapa burzowa, pogoda na noc

W nocy z soboty na niedzielę na zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i tu możliwy przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Od Śląska po Podlasie burze z gradem. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm na Śląsku, w Małopolsce i na Ziemi Świętokrzyskiej.

fot. IMGW

Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni Celsjusza. Chłodniej na Mazurach, Suwalszczyźnie i Pomorzu - od 8 do 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty,z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/PAP/Polscy Łowcy Burz