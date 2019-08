Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Gdzie jest burza? Niebezpieczne i gwałtowne zjawiska atmosferyczne wracają do Polski. Polscy Łowcy Burz przewidują na poniedziałek silne burze z gradem oraz intensywne opady deszczu w pasie od województwa śląskiego i małopolskiego po województw lubelskie. Niewykluczone jest powstawanie trąb powietrznych.

Mapa burzowa. Pogoda na poniedziałek - 12 sierpnia

Na poniedziałek synoptycy prognozują przelotne opady deszczu i burze z gradem - najsilniejsze na południowym wschodzie. IMGW w prognozie ostrzeżeń wydał alerty drugiego stopnia przed burzami z gradem dla trzech województw: śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, w Małopolsce i na Podkarpaciu do 40 mm.

Temperatura maksymalna od 22-24 st. na zachodzie i północnym zachodzie do 32 st. na Podkarpaciu, na wybrzeżu i w kotlinach sudeckich od 20 do 22 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, na południowym wschodzie możliwe porywy do 110 km/h.

Pogoda na wtorek - 13 sierpnia

We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu, na południu lokalnie o natężeniu umiarkowanym i silnym. W Małopolsce i na Podkarpaciu prognozowane sumy do 25 mm w ciągu 12 godzin. W niektórych miejscach spodziewane burze, głównie na wybrzeżu i Pomorzu oraz w centrum kraju. W czasie burz prognozowana wysokość opadów do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 21 do 25 st., miejscami na Podkarpaciu i Pogórzu Karpackim oraz na wybrzeżu od 17 do 20 st. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy do 70 km/h.

Alert drugiego stopnia oznacza, że przewiduje się wystąpienie zagrożenia dla zdrowia i życia. Mogą występować niebezpieczne zjawiska, których skutki mogą powodować zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana jest duża ostrożność, śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. IMGW apeluje o przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomniana w związku z tym, że w czasie burzy należy unikać przebywania pod drzewami i na otwartej przestrzeni, a jeśli jest to możliwe, należy zostać w domu.

RaaioZET.pl/Polscy Łowcy Burz/PAP