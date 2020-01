Do Polski płynie ciepłe powietrze. Termometry pokażą nawet 12 stopni Celsjusza

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na

Prognoza pogody na najbliższy tydzień (27 stycznia-2 lutego) nie zachwyci tych, którzy od dłuższego czasu wyczekują prawdziwej zimy w Polsce. Z najnowszych prognoz meteorologów wynika, że do Polski zacznie napływać ciepłe powietrze. Według IMGW, w poniedziałek 27 stycznia temperatura maksymalna wyniesie od 4 do 7 stopni Celsjusza. Równie ciepło będzie we wtorek - we Wrocławiu, Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim termometry pokażą 7 stopni.

Niewielkie ochłodzenie prognozowane jest na środę, czwartek i piątek. Temperatura nie spadnie jednak poniżej zera. Na termometrach zobaczymy od 0-1 stopni w Zakopanem do 4-5 stopni Celsjusza w zachodniej części kraju.

W sobotę i niedzielę spodziewana jest kolejna zmiana pogody i powrót ciepła. We Wrocławiu, Poznaniu i Zielonej Górze termometry pokażą 10 stopni Celsjusza.

Pogoda w lutym

Jeszcze cieplej będzie w poniedziałek 3 lutego. Temperatura powietrza w ciągu dnia osiągnie od 7-9 stopni na północny i w centrum Polski do nawet 12 stopni Celsjusza na południowym zachodzie kraju.

fot. Mapa temperatury - 3 lutego. Źródło: ventusky.com

We wtorek 4 lutego słupki rtęci w przeważającej części Polski wzrosną do 10-12 stopni Celsjusza.

fot. Mapa temperatury - 4 lutego. Źródło: ventusky.com

